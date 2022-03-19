MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

19.03.2022 19:07

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Beydağ ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Beydağ ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Osmanağaoğlu, Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için Türkiye'nin hedeflerine koşar adım yaklaştığını söyledi.

Şehitlere olan gönül, minnet ve şükran borcunu ödemeye devam edeceklerini belirten Osmanağağlu, "Birileri yuvarlak masa etrafında, nasıl oturacaklarının kavgasını verirken bizler Gazi Paşa Atatürk'ün dediği gibi Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın kavgasını vermeye devam edeceğiz." dedi.

Osmanağaoğlu, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdiğini söyleyerek, " PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinin meydana getirdiği muazzam bir ihanet blokunun hedefinde de Cumhur İttifakı vardır, Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Liderimiz Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır." diye konuştu.

Kaos üretme çabası

İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da her olumsuzluktan kaos üretmeye çalışan bir yapının oluştuğunu söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde de kaos için çalışanların olduğunu belirten Kalyoncu, "Bu dönemde yapılan başarılı çalışmalara genel başkanları, yöneticileri, belediye başkanları, Türk Tabipler Birliği gibi kuruluşlar ve trolleri ile baltalamaya çalışan bir yönleri vardır. Ekonomide yaşanan gelişimlerden yine kaos oluşturma peşinde koşturmuşlar, RusyaUkrayna arasında bugünlerde devam eden çatışmayı dahi ülkede kaos oluşturma amacıyla kullanmaya girişmişlerdir." dedi.

Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle kentte su baskınlarının, felaketlerin yaşandığını savunarak, şöyle konuştu:

"Deprem olmadan, Çevre Bakanlığı aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine 'İzmir depreme hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Bütünüyle hazır.' Bunu sosyal medyada ve basında paylaştık. Sellerden önce 'İzmir yaşanabilecek sellere hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Hazırız.' Sonuç, hiçbir şeye hazır değillermiş. Ne gariptir ki Büyükşehir Belediye binası dahi depremde yıkılabilirmiş. Bu güzel şehri yönetenler bundan bile habersiz. Kendi yayınlarında 'Metropol ilçelerde yüzde 36 kaçak bina var.' diyen bir yönetimin depreme hazır olması da beklenemez."

Kalyoncu, İzmir'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin sorunlarına kulak tıkadığını savundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" kapsamında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da Adım Adım 2023 toplantısına katıldı
MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da Adım Adım 2023 toplantısına katıldı
MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da Adım Adım 2023 toplantısına katıldı

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:34 Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 22:30:49. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement