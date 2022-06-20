MHP'li Osmanağaoğlu doludan zarar gören mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika
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MHP'li Osmanağaoğlu doludan zarar gören mahalleyi ziyaret etti

20.06.2022 20:58

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, dolu nedeniyle zarar gören Tire'nin Çeriközü Mahallesi'nde arazilerde incelemede bulunarak, çiftçileri dinledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, dolu nedeniyle zarar gören Tire'nin Çeriközü Mahallesi'nde arazilerde incelemede bulunarak, çiftçileri dinledi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Osmanağaoğlu, cuma günü dolu yağışının ardından oluşan zararla ilgili İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'den telefonla bilgi aldı.

Osmanağaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan'ın yaşanan afetin ardından hemen köye giderek çiftçilerin yanında olduğunu ve kendisine konuyu aktardığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Hulusi Şener'in talimatla kendilerini köye davet ettiğini belirten Osmanağaoğlu, "'Buraya geleceksiniz bizim sıkıntımızı burada dinleyeceksiniz.' dedi. Vatandaşın derdini dinlemek, derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bugün de böyle bir şerefli görevi yerine getirdik çok şükür." diye konuştu.

Çeriközü Mahallesi'nde tarımsal alanlarda ciddi kayıplar olduğunu anlatan Osmanağaoğlu, "Devletimizin bu konuda mümkün mertebe yapılabilecek şeyleri buradaki çiftçiler için ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Biz buradaki bütün çalışmaları Ankara'da gerekli mercilere ileteceğiz. İnşallah devletimizle beraber köylümüzün yanında olacağız." dedi.

Çiftçi Şevket Tetik de afet nedeniyle ürün kaybı yaşadıklarını, bu konuda devlet kurumlarının belli bir miktar da olsa zararlarını karşılamasını beklediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Osmanağaoğlu, dolu nedeniyle zarar gören incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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