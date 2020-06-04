MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki Açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına ilişkin, "Tunç Soyer, millete dağıttığı, takriben iki-üç saat sonrasında işlevsiz hale geldiği için çöpe gidecek bir maskenin üzerine kutsal değerlerimizi yerleştirebilmektedir.

MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki Açıklaması, System.String[]

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına ilişkin, " Tunç Soyer, millete dağıttığı, takriben iki-üç saat sonrasında işlevsiz hale geldiği için çöpe gidecek bir maskenin üzerine kutsal değerlerimizi yerleştirebilmektedir. Bu pervasızlığa alet olan ve bu maskeleri takarak rezalete ortak olan CHP'li statü sahipleri, maalesef sosyal medyada üç beş beğeni almak uğruna ay yıldızlı bayrağımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çöplere atılmasına göz yummuşlardır." dedi.

Osmanağaoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in son aylarda olumsuzluklarla gündeme geldiğini belirterek, kentin siyaset tacirlerinin rant ve ikbal arama merkezi haline dönüştüğünü savundu.

"Güzel İzmir'imizin, güzellikleriyle değil de çarpık bir zihniyetin pençesinde kıvranışıyla gündeme gelmesi herkesi olduğu gibi bizleri de derinden üzmektedir." diyen Osmanağaoğlu, İzmir'in, İzmirlinin geleceğinden çalan yerel yönetimiyle, meydana gelen su baskınlarıyla, içme suyu kesintileriyle, içme suyu havzasına yapılmak istenen çöp tesisiyle gündeme geldiğini öne sürdü.

Osmanağaoğlu, şunları dile getirdi:

"İzmir şehri, Tunç Soyer isimli bir siyasi karikatür ile beraber anılmaya mahkum edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM'nin yüzüncü kuruluş yıl dönümünde Çav Bella marşı çalarak İzmir sokaklarında dolaşan bu karikatür, bu şehrin tarihine ihanet etmektedir. 'İzmir'in dağlarında açan çiçeklere gönül veremeyenler, yüreğini İkinci Dünya Savaşı esnasında partizanların dolaştığı İtalya dağlarına kaptırmıştır. Bu şehrin yalçın zirvelerinde işgale başkaldırmış efeleri bilmeyen Tunç Soyer, 'Çav Bella' eşliğinde dağda teröristlik yapan eşkıyaya yanaşmıştır. Kısacası Tunç Soyer, gerillanın, teröristin, partizanın her türlüsünü sevmektedir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Meclisi "Çav Bella" ile anan Tunç Soyer'in yine bir başka rezalete imza attığını fakat bu kez rezalette söz konusu olanın sadece kendi imzası değil, bu kez "kepazeliğine" Atatürk'ün imzasını da Türk bayrağını da alet ettiğini savunan Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, millete dağıttığı, takriben iki-üç saat sonrasında işlevsiz hale geldiği için çöpe gidecek bir maskenin üzerine kutsal değerlerimizi yerleştirebilmektedir.

Bu pervasızlığa alet olan ve bu maskeleri takarak rezalete ortak olan CHP'li statü sahipleri, maalesef sosyal medyada üç beş beğeni almak uğruna ay yıldızlı bayrağımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çöplere atılmasına göz yummuşlardır." diye konuştu.

"Bu, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir"

Maske faciasını, Atatürk'ün hemşehrisi olmakla övündüğü İzmir'in hiçbir evladının ve büyük Türk milletinin hiçbir ferdinin kesinlikle kabul etmeyeceğini söyleyen Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Soyer'in sebep olduğu bu tablo, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve tahkir etmektedir. Bu, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Milli değerlerimizi itibarsızlaştırmaya yönelik bütün adımlar, milletin öfkesi altında paramparça olmaya mahkumdur.

Lansman çalışmaları düzenleyerek, ambalaj parlatarak, PR oyunları tertip ederek İzmir'i kandıracağını sananlar fena halde yanılmaktadır fakat bu çiğ gayretlerini, Türk bayrağı ve Atatürk ismi altında kamufle edeceğini zannedenler, kutsal değerlerle oynayınca nasıl bir tokat yiyeceklerinin farkında değildir. İçi kof, ruhu boş, zihinleri kirli, söylemleri zehirli reklam guruları, aziz Türk milletinin nefretinde boğulmaya mahkumdur."

Kutsalları ucuz siyasetine alet eden Soyer'in, milli değerleri maske gibi tek kullanımlık sarf malzemesi üzerinde kullanmasının manidar bir tesadüf olduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, Atatürk'ün isminin onlar açısından yalnızca kullanışlı bir maske olduğunu fakat o maskenin artık kullanışlı olmaktan çıktığını öne sürdü.

Osmanağaoğlu, Meclis'te CHP milletvekillerince kullanılan ve dağıtılan söz konusu maskenin çöpe atıldığını belirterek, çöpteki Türk bayraklı ve Atatürk imzalı maskeyi de gazetecilere gösterdi.

Tamer Osmanağaoğlu, maskeler Genel Kurulda dağıtılırken de CHP milletvekili arkadaşlarını uyardığını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Tunç Soyer, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

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