Son Dakika Haberleri: MHP'li Özbek'ten Başaralı Öğrencilere Tablet

MHP'li Özbek'ten Başaralı Öğrencilere Tablet

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, il merkezi ve ilçelerdeki değişik okullarda okuyan başarılı 100 öğrenciye 100 adet tablet bilgisayar hediye etti.

MHP'li Özbek'ten Başaralı Öğrencilere Tablet, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, il merkezi ve ilçelerdeki değişik okullarda okuyan başarılı 100 öğrenciye 100 adet tablet bilgisayar hediye etti.

Kültürel ve sosyal faaliyetler yürüten MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'in eğitime olan desteği ise devam ediyor. Başkan Özbek, Hakkari il merkezi ve ilçelerindeki değişik okullarda eğitimlerini sürdüren başarılı öğrencileri okullarında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de eşlik ettiği Özbek, öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı.

Çukurca ilçesini de ziyaret eden Başkan Özbek, Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, buradaki başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Başarılı öğrencileri sevindiren Başkan Özbek'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ayca, dağıtılan tablet bilgisayarların diğer öğrencilerinde daha başarılı olmalarına vesile olacağını söyledi.

Tablet bilgisayar almanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise, bu güzel jestten dolayı MHP'li Başkan Fatih Özbek'e teşekkür ettiler.

Başkan Özbek de, il merkezi ve ilçelerde başarılı 100 öğrenciye 100 bilgisayar tablet dağıttıklarını ifade etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Özbek'ten Başaralı Öğrencilere Tablet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]