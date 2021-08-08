MHP'li Özdemir: Manavgat yangınında mağdurlara 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacak - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için başlattıkları kampanya kapsamında yarın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacağını açıkladı.

MHP'li Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için kampanya başlattıklarını anımsattı. 2 Ağustos'ta başlayan kampanya kapsamında yarın ilk etabın gerçekleştirileceğini belirten Özdemir, "Yarın saat 09.00'da Antalya Manavgat Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 adet küçükbaş, 30 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacaktır. Program, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılımları ile düzenlenecektir" dedi.