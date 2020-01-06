MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Son Dakika

MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz

6 saat önce

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Ankara'da kar nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Başkent'te evimizden çıkamıyoruz" dedi.

MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz, System.String[]

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Ankara'da kar nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Başkent'te evimizden çıkamıyoruz" dedi.

MHP'li Öztürk, Başkent'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Beysukent mevkiinde yolda kalan ve kaza yapan araçların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gündür Ankara için kar yağışı uyarısı verdiğine dikkat çekerek, "Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi gerekli tedbiri almamış, hazırlığı yapmamış. Beysukent'ten kareler. Trafik felç, maddi hasar çok. Belediye hala yok. Başkent'te evimizden çıkamıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.


Ankara, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
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