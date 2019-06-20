Son Dakika Haberleri: MHP'li Pehlivan; "Doğanın mesajları iyi okunmalı"
Son Dakika Güncel Haber

MHP'li Pehlivan; "Doğanın mesajları iyi okunmalı"

1 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın ve çevresinde son dönemde meydana gelen afetlere dikkat çekerek; "Doğanın mesajları iyi okunmalı" dedi.

MHP'li Pehlivan;
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın ve çevresinde son dönemde meydana gelen afetlere dikkat çekerek; "Doğanın mesajları iyi okunmalı" dedi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Sağlıklı, huzurlu, temiz bir çevrede yaşamak sizin ve çocuklarımızın en önemli ve değerli hakkıdır. Son zamanlarda Türkiye'mizde, bölgemizde ve Aydın'ınımızda yağmur ve fırtına etkili olmaktadır. Elbette mevsim değişikliklerinin temel sebebi yine insandır. Endüstrinin gelişimi ile hava kirliliği başta, manyetik kirlilik, teknoloji artıkları gibi ekiler olduğu bilinmektedir. Yaşanabilir bir dünyayı kuracak olan da, dünyamızı yaşanmaz hale getirecek olan da insandır. Aydın ilimizde ve ilçelerimizde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisi ile ağaçlar devrilmekte, sel yaşanmakta, araçlar hasar görmektedir. Kent yöneticilerinin ve konulardan sorumluların daha planlı ve etkili çalışmaları dileğimizdir. Tek tesellimiz hemşerilerimin yaralanmamasıdır. Daha büyük felaketlerden Allah, Türk milletini korusun. Bir sürede daha devam edeceği söylenen yağmur ve fırtına konusunda daha dikkatli olunuz. Zaman kaybetmeden dünya ile savaşmaktan vazgeçilmelidir. Dünya ile savaşı kazanan kaybedecektir" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talat Bulut'tan "Rol arkadaşına aşık oldun mu?" sorusuna dobra cevap Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Pehlivan; "Doğanın mesajları iyi okunmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]