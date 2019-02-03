Son Dakika Haberleri: MHP'li Pehlivan; "Türkiye Sevdamızın Milli Markası; Cumhur İttifakı"

MHP'li Pehlivan; "Türkiye Sevdamızın Milli Markası; Cumhur İttifakı"

42 dakika önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türkiye sevdamızın milli markası; Cumhur İttifakı" dedi.

MHP'li Pehlivan;
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türkiye sevdamızın milli markası; Cumhur İttifakı" dedi.

"Cumhur İttifakı'yla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde hemşerilerimiz yeni bir tarih yazacak ve inşallah yürekli efeler Aydın iline üretken ve gönülden belediyeciliğin mührünü vuracaktır" diyen Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Elbette bunun mimarı Aydınlı hemşerilerimiz, elbette yürekli efelerimiz olacaktır. İnancım odur ki, Cumhur İttifakı sahip olmuş olduğu Milli Mücadele ruhuyla Türkiye'nin hak ve hukukuna sahip çıkacak, milli bekaya omuz ve destek verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın teşkilatlarımız olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Aydınlılar, kendisine ulaşacak yürekli efeleri bekliyor. Aydınlılar, kendisine uzanacak ellerin hasretini gözlüyor. Aydın artık Cumhur İttifakı ile bütünleşme, kucaklaşma özlemi çekiyor. Bu milli görevi yerine getirmek için Aydın'da her eve ulaşarak, kıymetli hemşerimizin sevgisini ve gönlünü kazanmak için geliyoruz. Hemşerilerimize inancımız ve güvenimiz tamdır, Cumhur İttifakı mutlaka başarılı olacaktır. Adaylarımıza gösterilen gönülden ilgi için hemşerilerimize teşekkür ederim.

Aydın kazanacak, Aydınlı kazanacak, üretken ve gönülden belediyecilik ile Aydın marka kent olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Politika
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