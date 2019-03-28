Son Dakika Haberleri: MHP'li Ramazan Şimşek: "Konya Yolu Üzerinde Gölbaşı Biyoenerji Santrali Kuracağız"

MHP'li Ramazan Şimşek: "Konya Yolu Üzerinde Gölbaşı Biyoenerji Santrali Kuracağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, atıkları enerjiye dönüştürmek için hemen harekete geçeceklerini ve biyoenerji santrali kurulacağını söyledi.

MHP'li Ramazan Şimşek:
Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, atıkları enerjiye dönüştürmek için hemen harekete geçeceklerini ve biyoenerji santrali kurulacağını söyledi.

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, kuracakları biyoenerji santrali ile atıkları enerjiye dönüştüreceklerini ifade etti. Projenin hazır olduğunu ve kısa zamanda harekete geçileceğini söyleyen Şimşek, "Gölbaşımızın kırsal mahallelerinde tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri oldukça yaygın. Kurulan pazar yerlerinde birçok atık ortaya çıkıyor ama ne yazık ki bu atıklar şimdiye kadar doğru şekilde kullanılamadı. Gölbaşı'nı hem atıktan kurtaracağız hem de kendi enerjimizi üreteceğiz. Bunun için de Konya yolu üzerinde Gölbaşı Biyoenerji Santrali kuracağız. Hayvan dışkıları, gıda sanayi atıkları, bozulmaya uğramış bitkisel ürünler, pazar yeri atıkları, yüksek enerji içeren bitkiler ve yağlar gibi her türlü biyolojik ürün ve atıklardan enerji üreteceğiz. Bu şekilde Gölbaşımız da kendi enerjisini üreten ilçeler arasında yerini almış olacaktır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Politika
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