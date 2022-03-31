MHP'li Sadir Durmaz'dan belediye ve teşkilatlara ramazan mesajı Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Sadir Durmaz'dan belediye ve teşkilatlara ramazan mesajı Açıklaması

31.03.2022 17:28
MHP'li Sadir Durmaz'dan belediye ve teşkilatlara ramazan mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Ramazan ayını, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla daha fazla bir araya gelerek geçirmemiz, sofralarına misafir olmamız, gösterişe kaçmadan yardım etmemiz hem vazifemiz hem de sorumluluğumuzdur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Ramazan ayını, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla daha fazla bir araya gelerek geçirmemiz, sofralarına misafir olmamız, gösterişe kaçmadan yardım etmemiz hem vazifemiz hem de sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Durmaz, ramazan ayı dolayısıyla MHP'li belediyelerin yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını artırmalarına yönelik yaptığı açıklamada, ramazanın bereketin çoğaldığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği kutlu bir ay olduğunu belirtti.

Salgın döneminde tedbir uygulamaları ve kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarla bir araya gelme konusunda zorluklar yaşandığını anlatan Durmaz, "Bu ramazan ayını, tedbirleri elden bırakmadan, vatandaşlarımızla bir arada geçirmenin planlamasını yaparak bu hazzı birlikte yaşamalı, bu manevi havayı birlikte teneffüs etmenin gayretinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sevinçlerine ortak olmanın gayretinde olmalıyız"

Durmaz, MHP'li belediyelerin her zaman yoksulun, muhtacın yanında olduğunu, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşa sosyal yardımlarını ulaştırdığını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Dayanışma ve Kardeşlik Kartı" ile ilgili açıklamasını anımsatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Ramazan ayını, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla daha fazla bir araya gelerek geçirmemiz, sofralarına misafir olmamız, gösterişe kaçmadan yardım etmemiz hem vazifemiz hem de sorumluluğumuzdur. Üretken belediyeciliğin adresi olan MHP'li belediye başkanları, yoksulu ve muhtacı gözeten, vatandaşının hanesine misafir olup diz kırıp gönül sofrasına oturan, Cenab-ı Allah'ın rızasına, milletimizin duasına talip belediye başkanlarıdır."

Bu çerçevede teşkilatlara yönelik, "Bu anlayışla teşkilatımızın değerli yöneticileri, belediye ve il genel meclis üyelerimizle, protokol uygulamalarından, gösterişten uzak durarak, vatandaşlarımızın hanelerine misafir olup, dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olmanın gayretinde olmalıyız. Ramazan sofralarını vatandaşımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak, bereketlendirmeliyiz." ifadelerini kullanan Durmaz, Türk milleti, Türk-İslam dünyası ve MHP'li belediye başkanlarının ramazan ayını kutladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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