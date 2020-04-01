MHP'li Sadir Durmaz'dan partisine mensup belediye başkanlarına çağrı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisine mensup belediye başkanlarından, koronavirüs tedbirleri kapsamında devlet tarafından alınan kararlara uyulup uyulmadığının titizlikle takip edilmesini istedi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz, partisinin belediye başkanlarını göreve seçilmelerinin birinci yılı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkması için belediye başkanlarına büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Durmaz, "Devletimiz tarafından alınan kararlara harfiyen uyulması titizlikle takip edilmelidir." ifadesini kullandı.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatan Durmaz, sıkıntısı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının muhakkak surette karşılanmasını, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgeleri ve talimatları dikkate alınarak işlem yapılmasını istedi.

Durmaz, zorluklara birlikte göğüs germe, sevinçte ve tasada bir ve beraber olma duygusunun milleti millet yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradan hareketle Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve Genel Başkanımızın herkesten önce 5 maaşını bağışlayarak destek verdiği, Milli Dayanışma Kampanyası'na gösterdiğiniz samimi ilgi nedeniyle size teşekkür ediyorum. Millet olarak birlikte bu zorluğun da üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

Yardımların ihtiyaç sahiplerine hijyen kurallarına uygun olarak tek elden ulaştırılması için yetkili kamu kurumlarıyla organize hareket edilmesinin önemine değinen Durmaz, belediye başkanlarına çalışmalarında başarı diledi.