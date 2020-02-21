MHP'li Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü - Son Dakika

MHP'li Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

7 saat önce

İzmir Körfezinde sefer yapacak yeni feribotlara isim bulmak amacıyla başlatılan anketteki önerilen isimlere itiraz ederek, "O vapurun ismi Pagos değil, Fethi Sekin olsun" diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit Fethi Sekin ismine oy veren İzmirlilere teşekkür etti.

MHP'li Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü, System.String[]

İzmir Körfezinde sefer yapacak yeni feribotlara isim bulmak amacıyla başlatılan anketteki önerilen isimlere itiraz ederek, "O vapurun ismi Pagos değil, Fethi Sekin olsun" diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit Fethi Sekin ismine oy veren İzmirlilere teşekkür etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde hizmete alacağı iki arabalı feribotun isminin belirlenmesi için anket çalışması başlatmıştı. Anketin başlatılmasının ardından da MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin bir açıklama yaparak, "O vapurun ismi Pagos değil, Fethi Sekin olsun" dedi. Daha sonra 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kahramanlık örneği sergileyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi ankete eklendi. İzmirliler ankete yoğun ilgi gösterdi ve şehit Sekin adı ankette önde gidiyordu. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, feribotlardan birine şehit Fethi Sekin'in isminin verilmesini kararlaştırdı.


Fethi Sekin ismine destek veren MHP'li Şahin, İzmirlilere teşekkür etti. Şahin, "Biz zaten şehidimizin ismin ankete konulmasını istemedik. Gerekenin doğru olanın olmasını istedik. Feribotun isminin direk olarak Fethi Sekin olmasını ifade ettik. Büyük destek gördü. Belediyemiz ankete koydu, yine fark etmedi. İzmir'in ruhu, Atatürk, cumhuriyet, istiklal ve bayrak ruhu orada da kendini gösterdi. Doğru olanda buluşuldu. Bütün hemşehrilerimize bu konuda gösterdikleri çaba ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Doğruda buluşmak çok manalı. İzmir gibi istiklal, cumhuriyet ve Atatürk şehrinden böyle bir hassasiyeti göreceğimizi zaten biliyorduk. Milli birlik, milli şuur ve ahde vefa yönünden çok yerinde bir adım oldu. Binlerce şehidimiz gibi Fethi Sekin de bu vefayı zaten hakediyordu" dedi. - İZMİR

Fethi Sekin, İzmir, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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