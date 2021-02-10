MHP'li Şahin: "İzmir'de ihtiyaçlarımıza göre projeler üretilmiyor" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaşanan sel felaketini ve altyapı sorunlarını hatırlatarak, kentte ihtiyaçlara göre projelerin üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Veysel Şahin, yaptığı yazılı açıklamada kentte, yerel yönetim boşluğu olduğunu savundu.

İzmirlilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini aktaran Şahin, "İzmir'de ihtiyaçlarımıza göre projeler üretilmiyor. Oysa dünyanın her yerinde bir ihtiyaçlar hiyerarşisi geçerli. Öncelikler sıralaması yapılıp bu önceliklere göre projeler yapılmıyor. Bunu anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İzmir'de teknik donanım ve bilgisine güvenebilecek birçok STK'nın olduğunu ancak konuşmadığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sanayicimiz, tüccarımız ve esnafımız selden zarar görürken EBSO'nun, İZTO'nun, İESOB'un sessiz kalması Büyükşehir Belediyesine karşı 20 yıldır bir uyarıda bulunmaması son derece düşündürücü. Mimar ve mühendis odalarımızın ve çeşitli kuruluşlarımızın İzmir ile ilgili raporlarını okuyorum. Şehrin durumu ortada ama bugüne kadar İzmir'i selden ve su baskınlarından kurtaracak hiçbir proje uygulamaya konmadı."

Kente meydana gelen sel felaketinin ardından hala gereken adımların atılmadığını iddia eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sel de oldu geçti. Hala bir önlem ve yağmur suyunun kontrol altına alınması ile ilgili bir proje görmedik. Şayet önümüzdeki günlerde yine yüksek ölçekli bir yağış olursa İzmirliler ne yapacak, hangi önlemleri aldınız ve başka hangi önlemleri alacaksınız? İzmir dirençli şehir demek yeterli değil. İçi boş ifadelerle İzmir'e hizmet edilmiyor. Oyun ve oynaşla sorunlarımız çözülmüyor."