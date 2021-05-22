MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı - Son Dakika

MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı

22.05.2021 20:09

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Semih Yalçın, Saadet Parti'li Lütfü Yalman'ın, "Perinçek'in, Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. MHP'li Yalçın, "Türkiye'de koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen bazı politikacıların ciddi hafıza kaybına uğradı" dedi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Yaman, Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi olduğu yönünde iddialar olduğunu belirterek, "Perinçek'in, Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var" diye konuşmuştu.

MHP CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Saadet Partili Yaman'ın sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'de korona virüs salgınından sonra bazı siyasetçilerin hafıza kaybına uğradığını belirterek, "Türkiye'de korona virüs salgınından olumsuz etkilenen bazı politikacıların ciddi hafıza kaybına uğradığına; hatta Türkiye'nin bugün geldiği noktayı, en azından yakın geçmişte ülkede olup bitenleri insaf ve ferasetle analiz etme yeteneklerini yitirdiğine şahit olunmaktadır" diye konuştu.

"ASILSIZ VE İFTİRALARLA DOLU"

Yaman'ın iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Yalçın, "Bilhassa ikinci kategoriye son girenlerden Saadet Parti'li Lütfü Yalman; Konya'da katıldığı bir yerel televizyon programında MHP hakkında asılsız ve iftiralarla dolu iddialar dile getirmiştir. Her ne kadar L. Yalman MHP hakkındaki iddialarının kendi şahsi görüşü olduğunu ileri sürse de görüşleri; siyasi kimliği, partisi ve mensup olduğu inanç ekseni adına bağlayıcıdır" dedi.

"MHP'NİN MİSYONU HAZIMSIZLIK YARATIYOR"

Söz konusu iddiaların MHP'nin yapıcı siyaset takip etme misyonundan kaynaklı olduğunu aktaran Yalçın, "Söz konusu iftira ve suçlamalar göstermektedir ki MHP'nin Türk siyasetinde temsil ettiği çözüm üretme, istikrarı kuvvetlendirme ve yapıcı siyaset takip etme misyonu SP ve öteki zillet ittifakı çevrelerinde hazımsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ YAMAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Sümen Altı programına katılan Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman şunları söylemişti:

"Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Perinçek'in hükümetin ve Tayyip beyin yanında yer almasını ve desteklemesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir açıklama yapmak lazım. İktidarın nimetlerinden istifade ediyorlar. Zaman zaman bazı bilgiler geliyor. Doğu Perinçek'in, Devlet Bahçeli'nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe'de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunlar, değişik siyasi ortamlarda söyleniyor ve konuşuluyor"

MHP'li Semih Yalçın Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var iddialarını yalanladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Saadet Partisi, Doğu Perinçek, Semih Yalçın, Mehmet Ağar, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Semih Yalçın 'Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var' iddialarını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon aşı anlaşmamız var, bu güce güvenin Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak? Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak? Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor İsrailli pilottan İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı Mangal severlere kötü haber! Tavuk fiyatı kırmızı etle yarışıyor Mangal severlere kötü haber! Tavuk fiyatı kırmızı etle yarışıyor Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı         
20:09
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı         
19:54
Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum         
19:08
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi         
15:51
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla         
12:24
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 20:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement