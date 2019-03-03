Son Dakika Haberleri: MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2)

MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2)

44 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2), System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında,  "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:04 Kaynak: DHA

Ersin Pehlivan, Ankara, MHP, Semih Yalçın, Politika
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