MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2)
44 dakika önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.
MHP
Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, partisinin Ankara Gölbaşı
İlçe Başkanı Ersin Pehlivan
'ın görevden alındığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:04 Kaynak: DHA
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