MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi.

Bayraklı ilçesinde düzenlenen partisinin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" adlı toplantısında konuşan Yalçın, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıya değindi.

Yalçın, "Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı sözüm ona demokratik parlamenter sistemi yeniden ihya etmek ve iktidara gelmek amacıyla toplantı üstüne toplantı gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantıları "göz boyama seansları" ve "zillet toplantıları" olarak niteleyen Yalçın, "Zillet toplantılarının gizli ama dominant öznesiyse PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'dir. Zillet ittifakına katılan herkes zorunlu olarak HDP'yi gözetmekte ve politikalarını onun amacına göre belirlemektedir. Resmi ve defakto olmak üzere zillet ittifakının bütün unsurlarının oyunları HDP'yi üzmemek ve kaçırmamak üzerine kurgulanmıştır." diye konuştu.

"İhanet senaryolarına Bayraklı'dan bayrak açıyoruz." diyen Yalçın şöyle devam etti:

"Askerimizi, polisimizi şehit eden, sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebeleri gözünü kırpmadan öldüren cinayet şebekesi PKK ile iş tutan ama bunu gizlemek için türlü türlü şeylere başvuran bu kirli ittifakın bütün kirli çamaşırlarını Bayraklı'dan başlamak suretiyle ilgili her ilçemizde anlatacağız. Açtığımız mücadele bayrağını, iş birlikçilerin gönüllü lokomotifi CHP'nin birinci çıktığı ilçe ve illerden başlayarak bütün vatan sathına yayacağız. Küresel aktörlerin çıkarlarına hizmet eden bu şer iş birliğinin, halktan kopmuş ipliğini pazara çıkaracağız. Partimiz ve Cumhur İttifakı'na dönük karalama kampanyalarının izlerini silecek, sahneye konulan felaket senaryolarını etkisiz hale getireceğiz."

Millet İttifakı'nı "Cumhur İttifakı düşmanlığının" bir arada tuttuğunu söyleyen Yalçın, "Şer iş birliğinin öncü kuvveti olan CHP, bir yandan hak ve adalet, bir yandan barış naraları atarken diğer yandan da kalabalıkları hukuksuzluk ve kanunsuzluğa çağırmaktadır. Oy beklediği kitleleri suça yönlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, 6 muhalefet partisinin hazırladıkları mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklama kararı almasını da eleştirerek "Dikkat ederseniz tespit ettikleri tarih dahi vesayetçi kafanın ürünüdür." diye konuştu.

"İster üst akıl deyin ister küresel akıl deyin bunların bir yöneteni var." ifadesini kullanan Yalçın, "Bugüne kadar ısrarla seçim istemiş olmalarına rağmen adaylarını açıklamadılar. Bunun sebebi de şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi, Pensilvanya'dan bir aday işaret edilmedi ve daha da önemlisi Washington talimat vermedi. Bugüne kadar adaylarını açıklamamalarının temel nedeni budur." dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de şöyle konuştu:

"100 yıl evvel yaptığımız gibi Hasan Tahsin olup ilk kurşunu İzmir'den atacağız. Küresel emperyalistlerin kirli tezgahlarını denize dökmeye, zilletin iş birlikçilerinin oyunlarını bozmaya; devletimize, milletimize nefer olmaya, omuz vermeye hazır olduğumuzu, teşkilatlarımızın diri ve ayakta olduğunu belirtiriz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Esnafımızın, vatandaşımızın sıkıntıları vardır; doğrudur, biliyoruz. Vatandaşımızın yanında olmaya, derdiyle dertlenmeye, dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper, Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan ile çok sayıda partili katıldı.