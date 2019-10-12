MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi...
1 saat önce
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı İran: Tanker saldırısı yanıtsız kalmayacak Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı