Son Dakika Haberleri: MHP'li Taşdoğan, "Bingöl Hizmete Susamış"

MHP'li Taşdoğan, "Bingöl Hizmete Susamış"

52 dakika önce

Bingöl'e gelen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Bingöl hizmete, huzura susamış.

MHP'li Taşdoğan,
Bingöl'e gelen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Bingöl hizmete, huzura susamış. Bingöl vatanımızın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Buranın layık olduğu hizmeti ve huzuru inşallah MHP getirecek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 31 Mart Yerel seçimlerine kısa süre kala ikinci kez Bingöl'e geldi.Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla sohbet eden Taşdoğan, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.

Bugünden itibaren seçime 6 gün gibi bir zaman kaldığını belirten Milletvekili Taşdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakına destek vermiştir. Bu ittifak 30 büyükşehirde belirli birtakım illerde gerçekleşmiştir, bu saatten sonra yeniden şekillenecek bir ittifak yoktur. MHP, Bingöl'de de kendi adaylarıyla seçime girmiştir. MHP'nin Bingöl'de bir aday çekmesi herhangi bir şekilde gündemimiz de yoktur. Biz çeksek çeksek bu millet için gam çekeriz, dert çekeriz aday çekmeyeceğiz"dedi.

"Bingöl hizmete susamış"

Bingöl'ün layık olduğu hizmete MHP ile kavuşacağını aktaran Taşdoğan, "Bingöl'e her gelişimizde partimize ilgi daha fazla artıyor. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ilgi ve alakası artıyor. Bingöl hizmete susamış, Bingöl huzura susamış. Bingöl vatanımızın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Buranın layık olduğu hizmeti ve huzuru inşallah MHP getirecek. Her gün Bingöl'e bir vekil geliyor. Yakında Grup Başkanvekilimiz Erkan Beyde teşrif edecek. Görüldüğü gibi genel merkezimiz Bingöl'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bırakmıyor. Memlekette hiçbir adayımızı yalnız bırakmıyoruz. MHP, kendi prensipleri olan, kendi ülküleri olan, ilkeli bir parti olduğumuz içinde bizim adaylarımız ilkeli ve ülkülüdür. Tercihlerimizin hepsi doğrudur" diye konuştu.

SKM ziyareti sonrası Milletvekili Taşdoğan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Gaziantep, Milletvekili, MHP, Bingöl, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı 5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Taşdoğan, "Bingöl Hizmete Susamış"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]