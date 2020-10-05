MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi - Son Dakika

MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pamuk destekleme politikalarının, havza bazlı ve çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi, System.String[]

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pamuk destekleme politikalarının, havza bazlı ve çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Taşdoğan, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pamuğun, Türkiye'de de dünyadaki gibi, alternatifi olmayan stratejik bir endüstri bitkisi olduğunu anımsattı.

Pamuğun, yıllar geçtikçe üretim alanlarının azalması başta olmak üzere, birçok sebeple üretim miktarında önemli azalışlar meydana geldiğini belirten Taşdoğan, "1 milyon ton üretim hedefi konan pamuk üretimi, olumsuz iklim koşulları ve zararlılarla mücadelede yetersiz kalınmasıyla 2019 yılında 800 bin ton civarında üretilebilmişti. 2020'de üretimdeki karlılığın azalması ve desteklemelerde de beklenen alınamayınca üretimden kaçışlarla 620 bin ton üretim olacağı beklenmektedir." dedi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu pamuk tüketiminin 1 milyon 600 bin ton olduğu düşünülürse ithalatın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Taşdoğan, pamuk çiftçisinin sorunlarının yıllarca göz ardı edildiğini savundu.

Birliklerin ve kooperatiflerin mali olarak desteklenmesi gerektiğini dile getiren Taşdoğan, destekleme politikalarının, havza bazlı ve çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taşdoğan, "Üretim planlaması ile Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerimizde pamuk üretimi filmlere, romanlara, şarkılara konu olan efsane günlerini yeniden yakalayacaktır." diye konuştu.

Devlet prim desteğinin erken açıklanmasının şart olduğunu belirten Taşdoğan, "Çiftçilerimiz, 2018'de kilo başına 80 kuruş olan pamuk destekleme primi 2019'da artırılmadığı halde, üretici desteklemenin en az 1 lira 25 kuruş olmasını beklerken 2019'da artış olmamıştır. O halde 2020'de en az 1,5 lira olması, bu seneden sonra da 2 TL ye çıkarılması ve en geç bu ayın sonunda, gelecek yılın destekleme pirim miktarı açıklanması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Pamuk üreten ve ihraç eden rakip ülkelerdeki üretim koşullarının Türk çiftçisi için de sağlanmasını talep eden Taşdoğan, "Pamuk fiyatının üretim maliyetinin altına düşmesini önlemek için Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi üretici kooperatiflerine finansman desteği sağlanarak, pamuk, üreticiden satın alınmalıdır." dedi.

Taşdoğan, pandemi döneminde her türlü riski göze alarak üretimine devam eden çiftçilerin, bir haklı talebinin; elektrik bedellerinin hasat dönemlerinde ödenmesi olduğunu dile getirdi. Ali Muhittin Taşdoğan, pamuk toplama makinası alımında vergi indirimi kolaylığı sağlanmasını istedi.

Ali Muhittin Taşdoğan, Milletvekili, Gaziantep, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi - Son Dakika


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