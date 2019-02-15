MHP'li Taytak'ın Hdp Milletvekiline Tepkisi
59 dakika önce
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Kürdistan diye bir yerin tarihin hiçbir döneminde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de değişmesi gereken en önemli şeyin, terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin, organizasyonların ve sözde siyasi partilerin siyaset yapmasının engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynağını milletimizin vergilerinden elde eden siyasi partilerinin hazineden aldığı yardımlar sayesinde namlusunu millete ve devlete doğrultmuş teröristlere ulaştırılmasına benim vicdanım el vermiyor."
Yerel seçimlerde bu yapıya gereken dersi milletin vereceğini aktaran Taytak, şehit kanları ile var olan bu vatanı hiçbir hain yapıya teslim etmeyeceklerini de ayrıca ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:42 Kaynak: AA
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