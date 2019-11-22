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MHP'li Taytak, İyi Partili Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösterdi

6 saat önce

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, parlamenter sisteme dönmek ve 5-6 sağlam bakanlık verilirse erken seçim için AK Parti ile ortaklık kurulabileceğine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

MHP'li Taytak, İyi Partili Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösterdi, System.String[]

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, parlamenter sisteme dönmek ve 5-6 sağlam bakanlık verilirse erken seçim için AK Parti ile ortaklık kurulabileceğine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Taytak yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bir koltuk, bir makam, bir kantin, bir büfe İttifakı olmadığını belirtti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Cumhur İttifakı'nı bir koltuk, bir makam, bir kantin, bir büfe ittifakı şeklinde tespitte bulunduğunu aktaran Taytak, "Kendileri hayata her zaman çıkarları, menfaatleri doğrultusunda baktıkları için, başkaları için de böyle düşünmeleri çok normal. Kişi kendinden bilir işi. Şimdi de kendisini oralarda hayal ettiği için 5 başkanlık dileniyor. Koltuk uğruna yapamayacakları şey olmadığı için elbet bir gün bu dillerinin altındaki bakla ortaya çıkacaktı. Şaşırmadık, çünkü biz başından beri biliyorduk. Türk milletinin de bir kez daha görmesinden ötürü gayet de memnun olduk. Takke düştü, kel göründü." ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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