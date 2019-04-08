Son Dakika Haberleri: MHP'li Taytak, Sosyal Medyada Gördüğü Çocukları Sevindirdi

MHP'li Taytak, Sosyal Medyada Gördüğü Çocukları Sevindirdi

2 saat önce

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sosyal medyada görüp etkilendiği iki çocuğa bağlama ve org gönderdi.

MHP'li Taytak, Sosyal Medyada Gördüğü Çocukları Sevindirdi, System.String[]
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sosyal medyada görüp etkilendiği iki çocuğa bağlama ve org gönderdi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki küçük çocuğun kendi imkanlarıyla yaptığı müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyadaki videoyu gören MHP'li Taytak, ailesiyle iletişime geçtiği çocukları bağlama ve org hediye etti.

Çocuklar, aldıkları hediyeden dolayı milletvekili Taytak'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:16 Kaynak: AA

Milletvekili, Afyon, MHP, Güncel
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