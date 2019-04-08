MHP'li Taytak, Sosyal Medyada Gördüğü Çocukları Sevindirdi
2 saat önce
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sosyal medyada görüp etkilendiği iki çocuğa bağlama ve org gönderdi.
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
, sosyal medyada görüp etkilendiği iki çocuğa bağlama ve org gönderdi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar
ilçesi Kale
köyünde yaşayan iki küçük çocuğun kendi imkanlarıyla yaptığı müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı.
Sosyal medyadaki videoyu gören MHP'li Taytak, ailesiyle iletişime geçtiği çocukları bağlama ve org hediye etti.
Çocuklar, aldıkları hediyeden dolayı milletvekili Taytak'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:16 Kaynak: AA
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