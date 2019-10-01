Son Dakika Haberleri: MHP'li Taytak'tan koordinasyon çağrısı
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MHP'li Taytak'tan koordinasyon çağrısı

50 dakika önce

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM'nin 27. dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla seçim bölgesindeki il protokolüne koordineli çalışma çağrısında bulundu.

MHP'li Taytak'tan koordinasyon çağrısı, System.String[]

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM'nin 27. dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla seçim bölgesindeki il protokolüne koordineli çalışma çağrısında bulundu.

Taytak, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar genelindeki tüm talepleri karşılamak ve kenti kalkındıracak projelere destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kendilerine iletilen konuların takibini hassasiyetle yapacaklarını kaydeden Taytak, "İl protokolüyle koordineli ve samimi duygularla yapacağımız çalışmaların Afyonkarahisar'ımıza çok daha fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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