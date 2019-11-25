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MHP'li Tosun'a son veda

6 saat önce

Aydın'da tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı eski Başkanı Osman Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP'li Tosun'a son veda, System.String[]

Aydın'da tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı eski Başkanı Osman Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı eski Başkanı Osman Tosun (68) sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tosun için Hanım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tosun'un naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra sevenlerinin omuzları üzerinde taşınarak Adalızade Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

MHP'den 1994 yılında Kuşadası Belediye başkan adayı, 2007 yılında ise Aydın milletvekili adayı olan Tosun, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık 3 aydır Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

(İHA)

Osman Tosun, Kuşadası, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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