Son Dakika Haberleri: MHP'li Usta: Ben Disipline Sevk Edilecek Bir Şey Yapmadım

MHP'li Usta: Ben Disipline Sevk Edilecek Bir Şey Yapmadım

1 saat önce

MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı değerlendirdi.

MHP'li Usta: Ben Disipline Sevk Edilecek Bir Şey Yapmadım, System.String[]
MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı değerlendirdi. Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" dedi.

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi. Karar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım. Samsun Ak Parti İl Başkanı'nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Samsun'da ittifaka ihtiyaç sözünü aslında AK Parti İl Başkanı söylüyor. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı" dedi.

Usta, Samsun'da yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik. İttifakın olup olmamasını Samsun'a has olarak düşünmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında jest ile rest arasında bir harf farkı var olarak ifade etmişti." 

'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'

Görevden alınan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de "Genel Başkanımızın takdiridir, vereceği her türlü karara saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.  

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

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