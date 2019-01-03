Son Dakika Haberleri: MHP'li Usta Mdk'ye Sevk Edildi

MHP'li Usta Mdk'ye Sevk Edildi

8 dakika önce

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

MHP'li Usta Mdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" bildirdi.

Partide, Usta'nın MDK'ye sevki konusunda dün çalışmalara başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Politika
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