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Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş - Son Dakika

Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

13.11.2021 15:41
Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

Gelen son dakika haberlerine göre MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmişMHP MYK üyesi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlığı, gözlerini kör etmiş.

MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

MHP MYK üyesi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlığı, gözlerini kör etmiş. Vallahi onlara sorsanız 'Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı?' diye, inancınız olsun 'Selahattin Demirtaş' derler" dedi.

MHP ve MKYK üyeleri 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında Gaziantep'e geldi. 'Cumhur İttifakı'nın projelerini anlatmak ve 2023 seçimleri öncesi vatandaşın sorunlarını dinlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında heyet, MHP'li üyelerle toplantı düzenledi. Toplantıya aynı zamanda MYK üyesi olan MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, partinin MYK üyeleri, teşkilat başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP Milletvekili Muharrem Varlı, CHP ve İYİ Parti'nin, HDP ile iş birliği içinde olduğunu savundu. Bu birlikteliğin ülkeye faydasının olmayacağını kaydeden MHP'li Varlı, şunları söyledi:

"Bir tarafta partimizi bölerek ayrılan ve bizden daha milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti var, 'HDP bir siyasi partidir' diyorlar. Bunlar bizden daha milliyetçi olduğunu söyleyen insanlar. Yine oradan bir milletvekili, şehit yakını tepki gösterdi, diye ağza alınmayacak kötü sözler söylüyor. Bunun nedeni samimiyetin olmamasıdır. Biz bunları anlatacağız, tek tek insanlarımızı bilinçlendireceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlığı, gözlerini kör etmiş. Vallahi onlara sorsanız 'Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı?' diye, inancınız olsun 'Selahattin Demirtaş' derler. Ben de bir ülkücü olarak diyorum ki bu ittifak olmasa dahi 'Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı?' diye sorsalar vallahi billahi yüz defa 'Tayyip Erdoğan' derim. Elbette insanız, geçmişte hata yapmışızdır, kusurumuz olabilir ama bu kusur ve hatadan dönmüş olmak, bugün doğruları yapıyor olmak, dünü bize unutturmalıdır."

Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş
Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş
Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş
Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MHP'li Varlı: CHP'nin Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı, gözlerini kör etmiş - Son Dakika
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