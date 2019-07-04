MHP'li Vekil Ersoy'dan Recep Mamur'a Vefa
37 dakika önce
Her fırsatta Kayserispor'a olan ilgisini ve desteğini dile getiren Kayseri MHP Milletvekili Ersoy, bir kez daha Kayserispor adını Gazi Meclis'de taşıdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Her fırsatta Kayserispor
'a olan ilgisini ve desteğini dile getiren Kayseri MHP Milletvekili
Ersoy, bir kez daha Kayserispor adını Gazi Meclis'de taşıdı.
Genel Kurul Konuşmasında Kayserispor'un 53. Yıl dönümünü kutlayan Ersoy, Kayseri Spor'un efsane başkanlarından Recep Mamur
'u da unutmayarak; " on dört yıl boyunca Kayserispor'umuza başkanlık yapıp sayısız başarılara ulaştıran sevgili büyüğümüz Recep Mamur Başkana geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi. - KAYSERİ
Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!
Başbuğ Ergenekon kumpasıyla ilgili konuştu: Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur
MHP'li belediye başkanı, T.C. ibaresini belediyenin tabelasına ekledi