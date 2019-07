MHP'li Vekil Ersoy'dan Recep Mamur'a Vefa

Her fırsatta Kayserispor 'a olan ilgisini ve desteğini dile getiren Kayseri MHP Milletvekili Ersoy, bir kez daha Kayserispor adını Gazi Meclis'de taşıdı.Genel Kurul Konuşmasında Kayserispor'un 53. Yıl dönümünü kutlayan Ersoy, Kayseri Spor'un efsane başkanlarından Recep Mamur 'u da unutmayarak; " on dört yıl boyunca Kayserispor'umuza başkanlık yapıp sayısız başarılara ulaştıran sevgili büyüğümüz Recep Mamur Başkana geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi. - KAYSERİ