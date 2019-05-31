Son Dakika Haberleri: MHP'li vekil Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
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MHP'li vekil Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile Kadir gecesini kutladı.

MHP'li vekil Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile Kadir gecesini kutladı.

Milletvekili Taşdoğan, mesajında Kadir Gecesini de içerisinde barındıran Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Yaradan'a hamdolsun ki bizleri bir rahmet ve mağfiret ayına daha kavuşturdu. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olarak adlandırılan Ramazan ayı gerek nefis terbiyemiz adına gerekse iman idraki adına feyz dolu bir aydır. Ramazan bereket ayıdır, Ramazan paylaşmak ayıdır, Ramazan yokun halinden anlama ayıdır, ramazan Kur'an ayıdır. Ne mutlu bize ki İslamla şereflendirildik, ne mutlu bize ki Sevgililer Sevgilisine ümmet olduk, onun yolundan yürüdük. Bu gece 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu müjdelenen Kadir Gecesi. Bu gece Yüce Rabbim'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in gecesi. Bu gece "oku" sözüyle karanlıkların adıyla aydınlandığı, insanlığa Hz. Muhammed (sav)'in müjdelendiği gece.

Bu gece Hz. Peygamber'in (sav) "Yarabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet" yakarışıyla işaret ettiği af dileme, Yaradan'a sığınma gecesi.

Gecenin feyzinin ve bereketinin Milletimiz ve İslam Aleminin üzerine olmasını diliyor, bu gecenin dolu dolu geçmesini niyaz ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Dertlilerin dertlerine deva ihsan etsin. Herkese hidayet versin. Allah (cc), Türk'ü güçlü kılsın. Güçlü kılsın ki dünyada Allah'ın (cc) hükmünü tekrar galip kılalım. Tekrar ezilmiş milletlerin kılıcı, adalet pınarının kaynağı, mazlum olanın sesi olalım. Bütün İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Allah (cc) hayırlı kılsın, hayırlara vesile etsin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Gaziantep, Kadir Gecesi, Milletvekili, MHP, Güncel
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