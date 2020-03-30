MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında partilerinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle titizlikle alınan tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Tedbirlere uyulmasının toplum sağlının yanı sıra ülke geleceği açısından da önem taşıdığına ve sağlık personelinin de kendi hayatlarını düşünmeden fedakarca çalıştığına işaret eden Yalçın, güvenlik güçlerinin ise alınan kararların uygulanmasını sağlamak için sorumluluk bilinciyle görev yaptığını aktardı.

Yalçın, koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması gerektiği dikkate alınarak, "MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini" kaydetti.