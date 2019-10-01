Son Dakika Haberleri: Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak
Son Dakika Politika Haber

Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak

31 dakika önce

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak, System.String[]

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin doktorların tavsiyesi üzerine istirahatinin birkaç gün daha uzatıldığını, bu nedenle yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de yapılacak etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü hatırlattı. Bahçeli'nin, daha sonra evinde istirahate çekildiğini aktaran Yalçın, "TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GÜNDEM ÖZETİNE EK
MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı! Erdoğan ayakta alkışladı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mhp'li yalçın: bahçeli, meclis'teki etkinliklere katılamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]