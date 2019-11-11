Son Dakika Haberleri: MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk hürmetini sorgulamak kimsenin haddi değildir
Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk hürmetini sorgulamak kimsenin haddi değildir

MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk hürmetini sorgulamak kimsenin haddi değildir

6 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir.

MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk hürmetini sorgulamak kimsenin haddi değildir, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, sosyal medyada Genel Başkanları Devlet Bahçeli aleyhindeki iftira kampanyalarına her hafta bir yenisinin eklendiğini bildirdi. Bu kampanyalardan birinin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden sürdürüldüğünü kaydeden Yalçın, "Sayın Genel Başkanımıza yönelik haksız itham ve isnatların aslını astarını araştırıp öğrenme ihtiyacı duymayan bazı ucuz fırsatçılarla aklı evveller de iftiracı güruhun kuyruğuna takılmaktadır. Peşinen ifade edelim: Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Sayın Devlet Bahçeli'nin içinden yetiştiği Ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz Atatürk'e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur" ifadelerini kullandı. Yalçın, Bahçeli ve MHP için Atatürk'ün sadece Cumhuriyet'in kurucusu değil, aynı zamanda devletin bekasını ve milletin bütünlüğünü temsil eden çelikten iradenin sembolü, Türklüğün varlık azminin ilham ve kudret kaynağı olduğunu bildirdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk hürmetini sorgulamak kimsenin haddi değildir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]