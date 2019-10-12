MHP'li Yalçın: "Bahçeli'nin tedavisinin sonuna gelindi"
1 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." - ANKARA
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