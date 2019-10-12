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MHP'li Yalçın: "Bahçeli'nin tedavisinin sonuna gelindi"

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

MHP'li Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.


Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
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