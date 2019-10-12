Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:50 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" dedi.
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