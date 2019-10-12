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Son Dakika Güncel Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak

Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.

Mhp'li yalçın: bahçeli, pazartesi günü mesaisine başlayacak, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" dedi.

ANKARA,


Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
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