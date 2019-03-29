MHP'li Yalçın: 'Cumhur İttifakı', 31 Mart Seçiminden Sonra da Devam Edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur ittifakı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir; ama bu, taraf ve mutabık olan iki siyasi partinin kurumsal kimliklerini koruması suretiyle mümkün olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur ittifakı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir; ama bu, taraf ve mutabık olan iki siyasi partinin kurumsal kimliklerini koruması suretiyle mümkün olacaktır" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, MHP'nin, Türk milliyetçiliği hareketinin siyaset platformundaki yegane temsilcisi konumunda olduğunu kaydetti. MHP'nin, Türk milliyetçiliği davasının 50 yıllık temsilcisi olduğu için 'ana akım siyasi parti' hüviyetini taşıdığını belirten Yalçın, Türk milleti ayakta kaldıkça MHP'nin de var olacağını vurguladı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Yalçın, "Bizi anlamaması, bize yabancılık çekmesi, bizim misyon ve vizyonumuzu kavrayamaması olağandır. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket'e pamuk ipliğiyle bağlı olduğu, iltisağı pek zayıf ve gevşek olduğu için, bizden çarçabuk kopmuştur. MHP'nin icra ettiği tarihi ve siyasi fonksiyonu Müdire Hanımın akıl edememesi, bütün bu kifayetsizlikleri yüzündendir" dedi.



'MASABAŞINDA KURULAN BİR İTTİFAK DEĞİL'



'Cumhur ittifakı'nın meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan, siyasi karar ortaklığı olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:



"Tesis edilen Cumhur İttifakı, ne AK Parti'yi MHP'lileştirmiştir ne de MHP'yi AKP'lileştirmiştir. Her iki siyasi parti kendi siyasi programlarından ve politik görüşlerinden vazgeçmemişler, başkalaşmamışlardır. Cumhur İttifakının ne kadar sağlıklı, yararlı ve lüzumlu bir adım olduğu, demokrasinin temel mesnedi olan seçim sandığında 24 Haziran 2018'de tescillenmiştir. Bunun içindir ki ittifakın yerel seçimlerde de geçerliliğini sürdürmesi kararı alınmıştır. Evet, Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir; ama bu, taraf ve mutabık olan iki siyasi partinin kurumsal kimliklerini koruması suretiyle mümkün olacaktır. Gerek Türkiye'deki, gerekse bölgemizde ve dünyadaki önemli gelişmeler; devletimizin uluslararası alandaki çıkar ve önceliklerinin titizlikle korunması, Cumhuriyetimizin bütün kurum ve kurallarıyla yaşatılması yolundaki milli mutabakatın Cumhur İttifakı çatısı altında devamını zaruri kılmaktadır. Cumhur İttifakı, masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı çıkara, al- ver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu sağlamdır, iradesi sağlamdır, mayası sağlamdır, hamuru sağlamdır, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir."

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