MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hiç kimsenin endişesi olmasın, Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Türkiye'nin geleceğinin mimarı olacaktır" dedi.

MHP'li Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada bazı yorumcuların, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalıştığını bildirdi. Yalçın, "Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır. 'MHP'nin tutumunu hala anlamıyoruz' moduna girip 'siyasi şıklıktan' dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Türkiye'nin geleceğinin mimarı olacaktır" ifadelerini kullandı. Yalçın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yan yana fotoğrafına yer verdi.