MHP'li Yalçın: "Cumhur İttifakı Milli Mutabakat Projesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın milli mutabakat projesi olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın milli mutabakat projesi olduğunu söyledi.



MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Adana'da yapılacak bir dizi etkinliklerin öncesinde kente gelen Semih Yalçın, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yalçın'ı MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve il yönetimi karşıladı. Yalçın, MHP İl Başkanlığı'nda partililerle sohbet etti. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, ilçe başkanlarının da bulunduğu ziyarette Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı.



Yalçın, Cumhur İttifakı'nın şahsi veya siyasi bir kazanım elde etmek için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin bekasını temin amacıyla ulvi bir gayeye hizmet eden milli bir proje olarak hayata geçirildiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın Türk milleti tarafından yüksek bir teveccühle kabul gördüğünü belirten Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte irade ortaya koyarak hayata geçirilen Cumhur İttifakı, aziz milletimiz tarafından da benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Cumhur İttifakı 'önce ülkem ve milletim' demektedir. Türkiye'nin bekası konusunda dertleri olmayan, aksine ülkemizi bölmeye yeminli şer güçlerin, milli duruştan nasipsiz, ipin ucunu kaçırmış yapıların gizli-açık bir araya gelerek kurdukları ittifakların temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetini anlayamazlar. 31 Mart'ta bir kere daha hezimete uğrayacaklar. Bize sürekli saldırmalarının, sürekli iftira ve tezvirat üretmelerinin sebebi bu" şeklinde konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, partililerle sohbetin ardından MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek programların icra edileceği alanlarda incelemelerde bulundu. - ADANA

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