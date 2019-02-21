MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı İhraç İstemiyle Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:04 Kaynak: DHA
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