MHP'li Yalçın: İlçe kongreleri, heyecan ve coşku atmosferinde devam ediyor - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Samsun İlkadım'la başlayan ilçe kongreleri, büyük bir heyecan ve coşku atmosferinde devam etmektedir. Şimdiye kadar 36 ilimizin ilçe kongreleri tamamlanmış ve ülke genelinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerimizin sayısı 609 olmuştur" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin küresel ve bölgesel atmosferde giderek öne çıkan büyük aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP Türkiye'nin mevcudiyet ve bütünlüğüne yönelik iç ve dış tehditler karşısındaki sarsılmaz varlık refleksinin siyasi teşkilatlanmasıdır. MHP, içeride Türk toplumuna arız olan illet ve sorunların siyasi çözüm adresidir. MHP, dışarıda da Türkiye'ye dönük tehditlerin bertaraf edilmesini sağlayacak millet iradesinin aksisedasıdır. MHP, atalarına ve davası uğrunda verdiği şehitlere layık olma çabasındaki bir parti olarak sorumlu, tutarlı ve ilkeli siyasetin zirvesidir. MHP'nin tarafı olduğu Cumhur İttifakı da sözünü ettiğimiz dinamikler bağlamında; Türkiye'yi ve dünyayı 21'inci yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden ortak bir bilincin siyasete yansımasıdır. Türkiye'yi 2023 ve sonrasına taşıyacak müşterek hedefler hususunda, Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat mevcuttur. Mutabık kalınan hususlardan biri de Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 'nin de defalarca altını çizdiği üzere gerek cumhurbaşkanlığı seçiminin gerekse genel seçimlerin 2023'te yapılmasıdır."'36 İLİMİZİN İLÇE KONGRELERİ TAMAMLANDI'MHP'li Yalçın, partisinin 13'üncü Olağan Genel Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu süreç dolayısıyla MHP'nin 9 Ağustos 2020 günü Samsun İlkadım'la başlayan ilçe kongreleri, büyük bir heyecan ve coşku atmosferinde devam etmektedir. Milliyetçi-Ülkücü irade Büyük Kurultay sürecini Ülkücü hareketin büyüklüğüne ve Ülkücülüğün vakarına yaraşır bir ağırbaşlılık ve ciddiyetle çalışkanlıkla sürdürmektedir. Şimdiye kadar 36 ilimizin ilçe kongreleri tamamlanmış ve ülke genelinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerimizin sayısı 609 olmuştur. İlçe kongrelerimizin devam ettiği bu süreçte 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren il kongrelerimiz de eş zamanlı olarak başlatılacaktır. Yapılan planlamaya göre 19 Eylül'de 9 il, 20 Eylül'de 9 il, 26 Eylül'de 9 il ve 27 Eylül 2020 tarihlerinde 9 il kongresi yapılacak ve böylece ilk etapta 36 il teşkilatımızın kongreleri bitmiş olacaktır. Ekim ayından itibaren de geriye kalan illerdeki ilçe ve il kongreleri belirli bir takvim doğrultusunda yapılmaya devam edecektir. Kongrelerimizde, korona virüs salgını dolayısıyla alınan toplumsal tedbir ve sağlık kararlarına harfiyen uyulmakta; temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına eksiksiz riayet edilmektedir."