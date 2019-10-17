Son Dakika Haberleri: MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)
Son Dakika Güncel MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3)

1 saat önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü (3), System.String[]

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, acılı baba ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı. Yalçın'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -


Adli Tıp Kurumu, Semih Yalçın, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
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