MHP'li Yalçın: "MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına AK Parti'yle uzlaşmıştır" - Son Dakika

MHP'li Yalçın: "MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına AK Parti'yle uzlaşmıştır"

22.05.2021 16:51
MHP'li Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına milli mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu konuda AK Parti'yle uzlaşma içine girmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına milli mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu konuda AK Parti'yle uzlaşma içine girmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partili Lütfi Yalman'ın MHP'ye yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Yalman'ın iddialarının asılsız ve iftiralarla dolu olduğunu savunan Yalçın, "Her ne kadar Yalman, MHP hakkındaki iddialarının kendi şahsi görüşü olduğunu ileri sürse de görüşleri, siyasi kimliği, partisi ve mensup olduğu inanç ekseni adına bağlayıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, MHP'nin Türk siyasetinde temsil ettiği çözüm üretme, istikrarı kuvvetlendirme ve yapıcılık misyonunun Saadet Partisi ve Millet İttifakı tarafından hazmedilemediğini öne sürerek, şu açıklamalarda bulundu:

"MHP'nin siyaset kulvarındaki müspet konumundan rahatsız olan üst akıl da zillet cephesine okyanus ötesinden sufle vermekte, partimizin bu etkin işlevinin baltalanmasını istemektedir. Diğer taraftan, zillet cephesindeki politikacılar arasında baş gösteren dimağ hasarı ve hafıza kaybı ise Türkiye'nin geleceğine yön vermesi gereken siyaset kurumu açısından tehlike arz etmektedir. Ancak zillet taifesinin yaşadığı kafa karışıklığı ve cinnet boyutuna varan MHP karşıtlığı, vicdanların sesini boğamayacaktır."

"MHP, sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışının gereğini yerine getirmiştir"

MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde ürettiği olumlu siyasetin destekçisinin millet olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de millete ve milli iradeye rağmen politika üretmeye çabalayanların hüsrana uğramaları kaçınılmazdır. Lütfi Yalman gibi MHP muarızları, anlaşılan 15 Temmuz 2016 ihanet kalkışmasını, verilen şehitleri ve o gün Türkiye'nin uçurumun kenarından döndürüldüğünü unutturmaya çalışmaktadır.

Evet, MHP 15 Temmuz öncesinde AK Parti yönetimini eleştirmiştir. Üstelik bunu hiçbir MHP sözcüsü inkar etmemiştir. Ancak 15 Temmuz'dan sonra köprülerin altından çok sular akmış, bütün siyasi partiler duruş, tutum ve tavırlarını gözden geçirmişlerdir. MHP de Türkiye'nin içine yuvarlandığı istikrarsızlığı ve bölünme tehlikesini görerek yıllardır sürdürdüğü sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışının gereğini yerine getirmiştir. 15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına milli mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu konuda AK Parti'yle uzlaşma içine girmiştir."

Yalçın, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 öncesinin Türkiye'si olmadığını vurgulayarak, ülkede milletin birlik ve dirliğini esas alan, hızla karar alıp uygulamaya dönük yeni bir yönetim modelinin, yeni bir icra anlayışının devreye girdiğini, MHP'nin de bunu desteklediğini kaydetti.

"Alenen FETÖ destekçiliğidir"

Yeni yönetim modelinin oluşum ve yerleşmesine en büyük katkıyı sunan partinin MHP olduğuna işaret eden Yalçın, "Bütün yalın hakikatlere rağmen partimizi hedefe koyan Yalman'ın dile getirdiği türden kara propaganda yöntemleri, alenen FETÖ destekçiliğidir. Lütfi Yalman'ın iktidardan nemalanma ve iktidar ortaklığı iddiası da külliyen yalandır. Kendisini ve tenhalarda HDP ile oynaşan zilletin vesairesi partisini ispata davet ediyoruz. Aksi takdirde müfteri oldukları bir defa daha ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.

MHP'nin, iktidardan herhangi bir talebi, icra erkine yönelik yönlendirmesi veya pazarlığı bulunmadığının altını çizen Yalçın, Cumhur İttifakı'nın iktidar ortaklığı değil, Türkiye'nin bekasını, birliğini ve istikrarını muhafaza etmeyi esas alan siyasi mutabakat ürünü olduğunu aktardı.

Semih Yalçın, MHP'nin ülke meseleleriyle ilgili görüş ve önerilerini sık sık kamuoyuyla paylaştığını, iktidarın da bunları değerlendirdiğini anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 15 Temmuz, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Yalçın: 'MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına AK Parti'yle uzlaşmıştır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi İsrailli pilottan İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami         
17:28
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık         
16:19
İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu İki kadın arasında sosyal medya kavgası! Merdivenlerden düşüp hastanelik oldu         
15:52
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje         
15:46
Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş Kale surlarındaki olayın detayları ortaya çıktı! Engelli oğluna tekme atıp kaleden düşürmüş         
15:04
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek         
12:57
ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla         
12:24
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak         
12:03
Pandemi, Türkiye'de yapılan milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi Pandemi, Türkiye'de yapılan milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi         
11:21
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu         
11:09
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 17:44:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Yalçın: "MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına AK Parti'yle uzlaşmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement