Son Dakika Haberleri: MHP'li Yalçın taziyeleri kabul etti
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MHP'li Yalçın taziyeleri kabul etti

56 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için yapılan taziyeleri kabul etti.

MHP'li Yalçın taziyeleri kabul etti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için yapılan taziyeleri kabul etti.

MHP milletvekilleri, parti il ve ilçe yöneticileri ile ülkü ocakları üyeleri başsağlığı dilemek üzere MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Yalçın'a üzüntülerini ifade eden partililer, merhum için Kuranı Kerim okudu, dualar etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Ankara, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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