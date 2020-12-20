MHP'li Yalçın: Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını başarmak hevesinde - Son Dakika

MHP'li Yalçın: Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını başarmak hevesinde

20.12.2020 11:54
MHP'li Yalçın: Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını başarmak hevesinde, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir. CHP ve zillet ittifakı, devlet otoritesine ve millet iradesine karşı adım adım yeni bir yapay meşruiyet zemini oluşturma çabası içine girmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, perşembe günü düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. FETÖ'nün Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) Türkiye ayağındaki planlamalar çerçevesinde 'içerideki taşeron' görevini üstlendiğini belirten Yalçın, sistemi yeniden dizayn etmek, siyaseti ve toplumu psikolojik açıdan yönlendirmek için işlenen ünlü, kanaat önderi, siyasetçi ve aydın suikastlarının, FETÖ'nün tepelenmesinden sonra bıçakla kesilmiş gibi son bulduğunu kaydetti. MHP'li Yalçın, toplu ölümlere yol açan, katliama varan silahlı ve bombalı eylemlerin önünün alındığını, terörle mücadelede elde edilen başarılar sayesinde Türkiye'de hem siyasi hem de sosyolojik anlamda köklü değişiklikler yaşanmaya başlandığını belirtti.

'BU BİR DARBE VE KALKIŞMA İMASIDIR'Aydınlık sürece tahammül edemeyen uluslararası aktörlerin, millet iradesinden beslenen güçlü selin önünü kesmek için yeni siyasi tezgahlar ve 'kunduz setleri' kurma peşine düştüğünü belirten MHP'li Yalçın, şunları kaydetti: "Uluslararası aktörler artık oyunu açık oynamakta, Türkiye'deki yerli iş birlikçileri için adres ve mekan göstermektedir. Türkiye'de meşruiyetini milli iradeden alan toplumsal refleksler ve siyasi birlikteliklerin tezahürlerini tersine çevirme görevi, ne yazık ki CHP'ye verilmiştir. CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yeni dünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakına muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. CHP de, üstlendiği misyon için diğer küçük ve mikroskobik partileri etrafına toplayıp bir zillet koalisyonu oluşturmuştur. Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir."CHP İstanbul İl Başkanı'nın, 2021 bütçesinin Meclis'ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda 'TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak' dediğini hatırlatan Yalçın, "Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır. CHP, üstlendiği antidemokratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur" değerlendirmesinde bulundu.'YENİ BİR YAPAY MEŞRUİYET ZEMİNİ OLUŞTURMA ÇABASI İÇİNE GİRMİŞTİR'CHP'nin vaktiyle içinde yer aldığı, cumhuriyetin kurucu felsefesinden ve halktan uzaklaştığını savunan Yalçın, "CHP sözcülerinin kelamından dökülen antidemokratik söylemlerin benzerleri, yancısı olan siyasi partilerin yöneticileri tarafından da benzer ifadelerle tekrarlanmaktadır. CHP ve zillet ittifakı, devlet otoritesine ve millet iradesine karşı adım adım yeni bir yapay meşruiyet zemini oluşturma çabası içine girmiştir. Zillet ittifakı ve destekçilerini, toplumsal barışı dinamitleyerek Türkiye'yi bir iç çekişmenin girdabına sürükleme çabasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Millet iradesine dayanmayan, meşruiyeti olmayan, hukuka ve demokrasinin normlarına uymayan hiçbir çabanın; karşılıksız kalmayacağının ve başarıya ulaşamayacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.

Perşembe günü MHP Genel Merkezi'nde il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirileceğini bildiren Semih Yalçın, 14 Mart'ta yapılacak 13'üncü Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan kongre sürecinin sonuçlarının değerlendirileceğini ve kurultay için başlatılan hazırlık çalışmalarının üzerinde durulacağını açıkladı. Yalçın, toplantıda ayrıca iç ve dış politikaya dair önemli konu başlıkları yanında koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomik tedbirler başta olmak üzere Türkiye gündeminde öne çıkan konuların da ele alınacağını kaydederek, "Toplantı vesilesiyle, antidemokratik ve gayrimeşru yöntemleri sıkça dillendirmeye başlayan CHP ve yancılarıyla bilumum müdahaleci ve vesayetçi kafalara caydırıcı bir mesaj verilecektir" dedi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Semih Yalçın, Zillet, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını başarmak hevesinde - Son Dakika


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