MHP'li Yıldırım:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Elazığ depreminin ardından devletin ve hükümetin vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "(Cumhurbaşkanı gelinceye kadar yaralılar enkaz altında bekletildi), (Alevi ve Kürt köylerine yardım yapılmadı) gibi spekülasyonlar yapıldı. Televizyon başında kahve içerken bölgeyle ilgili siyasi değerlendirmeler yapılıyor. Burada devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor." dedi.

Yıldırım, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Elazığ depreminden sonra yapılan tartışmalara değinen Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bir heyet oluşturduklarını ve olayın hemen akabinde bölgeye giderek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini vurguladı.

Devletin ve hükümetin milletin yanında olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Devlet ve hükümet vatandaşının yanında olmuştur. (Cumhurbaşkanı gelinceye kadar yaralılar enkaz altında bekletildi), (Alevi ve Kürt köylerine yardım yapılmadı) gibi spekülasyonlar var. Televizyon başında kahve içerken bölgeyle ilgili siyasi değerlendirmeler yapılıyor. Burada devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor. Sosyal medyada çıkan haberlerle olmaz, sahaya çıkıp durumu bizzat göreceksiniz. Alevi köylerine ilk gidenler Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve AK Partili belediye başkanları oldu. Deprem üzerinden siyaset ve ayrımcılık olmamalı. Bu depremin kahramanları görevin başındadır."

AFAD ve Kızılay'a haksız eleştiriler yapıldığını vurgulayan Yıldırım, yaptıkları incelemelerde bir eksiklik görmediklerini belirtti.

Yıldırım, Kızılay ve AFAD'ın her köye çadır ve yemek ulaştırdığına işaret ederek, "Dışarıdan gazel okumak doğru değildir. Önce gidip sahayı görsünler sonra konuşsunlar. Ben Kızılay Genel Başkanını enkazın başında gördüm. AFAD ve Kızılay'ın ne yaptığını merak edenler varsa gidip deprem bölgesinde incelemelerde bulunsunlar." diye konuştu.

"Elazığ ve Marmara depreminin kıyaslanması doğru değil"

Marmara depremine ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren Yıldırım, "Elazığ ve Marmara depreminin kıyaslanması doğru değil. Elazığ'da 41 kişi Marmara'da 20 bin insan hayatını kaybetti. O gün hepimiz ordaydık. Marmara'da yollar kapalı ve köprüler yıkılmıştı ama Elazığ'da öyle bir şey yok. (O gün devlet, hükümet yoktu) yaklaşımı doğru değil. Eski siyasetçilerin bu tutumu doğru değil. Geçmişe küfür ederek bir yere mesaj vermeleri yanlıştır. Bu huylarından vazgeçsinler. Marmara depreminde hükümet ve devleti itibarsızlaştıran söylemler bugün de kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, mümkünse okullarda temel eğitimde deprem dersinin okutulmasından yana da olduklarını sözlerine ekledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, olay anından itibaren bölgeye intikal ettiklerini ve vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Fendoğlu, bazı köylerin tamamen yerlerinden taşınması, çiftçi ve esnafın borçlarının ertelenmesi, konut kredisi almış devlet memurlarının da faiz uygulanmadan taksitlerinin ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, üniversitelerde depremlerde sağlık eğitimi verdiğini ve Marmara depremi başta olmak üzere birçok depremde de kriz masasını yönettiğini söyledi.

Son depremde haksız eleştirilerin yapıldığını kaydeden Aycan, deprem olduğunda yapılması gereken ilk şeyin enkaz altındaki insanların çıkarılıp yaralıları tedavi etmek olduğunu, Elazığı depreminde de bu hizmetlerin verildiğini belirtti.

Deprem anında felaket tellallığı yapmanın bir yararı olmadığını vurgulayan Aycan, Marmara depremiyle yapılan eleştirilere değindi.

Marmara depreminde Sağlık Bakanlığında genel müdür olduğunu dile getiren Aycan, şunları kaydetti:

"Bazı kesimler Marmara depremiyle ilgili çok ayıp bir tutum içerisindedir. 21 yıl önceki depremle ilgili söylenenler en hafif tabirle terbiyesizliktir. (O gece devlet ve hükümet yoktu) diyenler var. Marmara Bölgesi'nde merhum Başbakan Bülent Ecevit başta olmak üzere bütün devlet yetkilileri bölgedeydi. O gün devlet ve hükümetin enkazın altında kalmasını isteyenler bugün de aynı söylemi kullanıyor. 7,4 şiddetindeki Marmara depremi en iyi şekilde idare edilmiştir. Depremden 350 bin bina etkilenmiştir. Türkiye'nin 6 büyük ili ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i bu depremden etkilemiştir. Bir günde 18 bin kişi ameliyat edilmiştir. 45 bin konut yapılmıştır. Bazı terbiyesizler, (deprem paraları nereye harcandı?) diyor. Marmara depreminde 120 milyar para harcandı. Deprem paralarının başka yerlere harcandığını nasıl söylerler? O gün hükümetin yaptıklarından rahatsız olanlar birtakım güçler, spekülasyonları çıkartmıştır."

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da seçim bölgesinin de deprem kuşağı içerisinde yer aldığını bu nedenle bir araştırma önergesi verdiğini anımsattı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise Elazığ depreminde bir kez daha milletin dik duruş ve metanetine şahit olduklarını söyledi.