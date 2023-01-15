MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti

Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP 'li üyesi Erdoğan Yıldırım , kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım 'ın da ağabeyi olan Erdoğan Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile ilçe mezarlığında toprağa verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı.

Kaynak: DHA

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