MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti - Son Dakika
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MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti

15.01.2023 14:38
MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın ağabeyi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi olan Erdoğan Yıldırım'ın vefatı öğrenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi Erdoğan Yıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın da ağabeyi olan Erdoğan Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile ilçe mezarlığında toprağa verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti - Son Dakika
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