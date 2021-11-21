MHP'li Yıldırım, Tokat'ta "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bir tarafta PKK ile kol kola girip, Türk ordusunu Suriye'den, Libya'dan, Irak'ın kuzeyinden çıkarmayı taahhüt eden, tavır koyan, PKK ile kol kola girip HDP ile iş birliği yapan bir ittifak var. Kemal Kılıçdaroğlu, muhtemelen bu ittifakın adayıdır. Şimdi biz bunlara ülkeyi teslim edebilir miyiz? HDP ile iş birliği yapan, HDP ile yol yürüyen, şehit ailesine küfredenlere iktidar teslim edilmez." dedi.

Zile ilçesinde bir sinema salonunda düzenlenen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünya ekonomisine verdiği zarara işaret etti.

Salgının ekonomik etkilerinin Türkiye'de de görüldüğüne işaret eden Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde dolar da iner. Önemli olan bizim güvenliğimiz, huzurumuz. Bundan 5-6 yıl evvel Ankara'nın Kızılay'ında, İstanbul'un Beşiktaş'ında bombalar patlıyordu. Dağda 10 bin tane PKK militanı vardı. Biz Ankara'da çoluğumuzu, çocuğumuzu Kızılay'a göndermiyorduk. Niye? Nerede patlayacağı belli olmayan canlı bombalar vardı. Bugün 15 Temmuz'dan sonra terörle mücadeleyle geldiğimiz nokta itibarıyla dağdaki PKK'lı terörist sayısı 100'ün altına doğru inmeye başladı. Terörü sınırlarımızın dışına çıkarttık. Otuz sekiz senedir PKK terörü var. Biz bunları yendik." diye konuştu.

"Adam silahla yapamadığını siyasetle yapıyor"

Önceliklerinin ülkenin güvenliği olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçen gün Meclis'e tezkere geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine asker göndermemiz ile ilgili tezkereye 'hayır' oyu verdi. Sebebi HDP ile yaptıkları iş birliği. Yeni bir üst akıl bir strateji geliştirdi. Önde HDP, arkada CHP, arkada İYİ Parti, arkada DEVA, arkada, Saadet Partisi, Gelecek Partisi. Tezkere, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi, ne Devlet Bahçeli'nin meselesi, ne de Tayyip Erdoğan'ın meselesi. Tezkere, Türkiye'nin meselesi. Sen Türkiye'den yana mısın? PKK'dan yana mısın? Açık söyleyeceksin. PKK ve HDP açık. Açık açık söylüyorlar. Şu haritayı yayımlıyorlar. 'Burası Kürdistan, Diyarbakır başkent'. Söyledikleri bu. Diyor ki, 'Diyarbakır bizim, Kürdistan da bizim. İzmir'e de İstanbul ve Ankara'ya da ortağız. Çünkü orada nüfusumuz var'. HDP'den korkum yok. PKK'dan da korkumuz yok. Onları görüyor ve biliyoruz. Gavurdan korkumuz yok. Gavur gavurluğunu yapar. Benim korkum yardım eden, Müslümanım diye gezenlerden. Sıkıntı burada. Adam silahla yapamadığını siyasetle yapıyor. Yenildi dağda, ezildi başı, kafasını mağaradan çıkaramıyor. Ama Ankara'da, Meclis'te, Kemal Kılıçdaroğlu, oraya gidecek askerin önüne geçiyor."

Yıldırım, "Yani bir tarafta PKK ile kol kola girip, Türk ordusunu Suriye'den, Libya'dan, Irak'ın kuzeyinden çıkarmayı taahhüt eden, tavır koyan, PKK ile kol kola girip HDP ile iş birliği yapan bir ittifak var. 'Demirtaş hapishaneden çıksın da serpme kahvaltı yapalım' diye bekleyen bir hanımefendi var. HDP'nin arkasına takılmış giden bir güruh var. Sırf inat uğruna veya görevlerini yerine getirmesi ile ilgili. Bunlara Türkiye'yi teslim edelim mi? Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen bu ittifakın adayıdır. Şimdi biz bunlara ülkeyi teslim edebilir miyiz? HDP ile iş birliği yapan, HDP ile yol yürüyen, şehit ailesine küfredenlere iktidar teslim edilmez." ifadesini kullandı.

Programa, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Zile ilçesindeki programın ardından Yıldırım, Tokat'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi.