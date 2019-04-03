Son Dakika Haberleri: MHP'li Yıldız: 65 Seçim Bölgesinde İtirazda Bulunduk

MHP'li Yıldız: 65 Seçim Bölgesinde İtirazda Bulunduk

2 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, 65 seçim bölgesinde itirazda bulunduklarını belirterek, "Kırklareli'nde oyların yeniden sayılmasının ardından seçim sonucunun bizim lehimize değişeceğini bekliyoruz" dedi.

MHP'li Yıldız: 65 Seçim Bölgesinde İtirazda Bulunduk, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, 65 seçim bölgesinde itirazda bulunduklarını belirterek, " Kırklareli'nde oyların yeniden sayılmasının ardından seçim sonucunun bizim lehimize değişeceğini bekliyoruz" dedi.

MHP'li Fethi Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili 65 seçim bölgesindeki sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi. İtiraz gerekçelerinin belediye başkan adayını değiştirmek olmadığını söyleyen Yıldız, "Amacımız, MHP'ye oy veren her vatandaşımızın oyunu korumaktır. 1 oy bile olsa ziyan olmasını engellemektir. Adana, Mersin, Kırklareli, Iğdır ve Kars ile birlikte 65 seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduk" diye konuştu.

Fethi Yıldız, Kırklareli'ndeki seçim itirazı ile ilgili olarak, "Bağımsız adayın oyu 17 bin 176, MHP'nin ise 16 bin 928. İtirazımızı yaptık. Kırklareli'nde seçim sonuçlarının oyların yeniden sayılmasının ardından bizim lehimize değişeceğini düşünüyoruz" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:51 Kaynak: DHA

Fethi Yıldız, Kırklareli, MHP, Güncel
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