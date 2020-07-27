MHP'li Yıldız'dan sosyal medya teklifi açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yıldız'dan sosyal medya teklifi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir" dedi.

MHP'li Yıldız'dan sosyal medya teklifi açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifin yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini bildirdi.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını belirten Yıldız, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ederim. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Sosyal ağ platformlarında üretilen içeriklerin, kontrolsüz ve yaygın bir şekilde kişi haklarını, özel hayatın gizliliğini, genel ahlakı, aile düzenini derin şekilde yaraladığını, bu mecralarda itibar suikastlarının yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, haberleşme, talimat verme, istihbarat, karartma, tehdit gibi örgütsel faaliyetlerini klavyenin arkasına saklanarak bu ağlardan devam ettirmekte olup sosyal medyayı propaganda vasıtalarına dönüştürmüşlerdir. Milli güvenliğimize karşı yapılan yıkıcı ve bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir. Genel ahlakı ve aile düzenini yıkmaya odaklanmış mihraklar, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelere özendirmekte, intihara teşvik etmekte, cinsel istismar, pedofili gibi sapıklıkları meşru göstermekte, sapkın cinsel yönelimler ve tercihleri özendirmekte, toplumu temelden çürüterek kültürel değerlerimizi derinden yaralamaktadır. Güçlü bir iletişim aracı olan sosyal medyada, bir haberle veya bir tuşa basmakla milyonlar etkilenmekte, toplumlar, bir takım odakların istediği gibi kin ve düşmanlığa sürüklenmektedir. Genç kuşaklar beklentilerini, coşkularını, fikirlerini, beğenilerini bu mecralarda dile getirmekte olup sosyal medyayı hayatlarının ayrılmaz parçasına dönüştürmüştür. Son derece hayati öneme haiz bu alanda maalesef herhangi bir denetim mekanizması yoktur. Dünyada milyarlarca, ülkemizde milyonlarca sahte sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar üzerinden her türlü saldırı yapılmaktadır. Sosyal medya platformları ise bu olaylara duyarsız kalmakta, adeta dokunulmazlık sağlamaktadır."

Muhalefet partilerinin söz konusu yasal düzenlemeye karşı her türlü imkanı kullanarak sonuna kadar direneceklerini açıkladıklarını hatırlatan Yıldız, "Devleti kuran Türk Milliyetçiliği fikir sistemine karşı, siyasal Kürtçülükte birleşen muhalefetin, kanun teklifine karşı gösterdikleri reaksiyon, savruldukları yer, meşrep ve mensubiyet taassubu, kendilerini Türk milletinin değerlerine yabancılaştırmış, doğrudan, adaletten ve hakikatten koparmıştır. Yasa koyucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bu soysuz ve ahlaksız faaliyetlere karşı seyirci kalamazdı, kalmamıştır. Anayasa'ya göre, temel hak ve hürriyetler dahi kötüye kullanıldığı zaman Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak Kanunla sınırlanabilir. Kaldı ki muhalefetin iddia ettiği gibi, kanun teklifinin temel hakları kısıtlayıcı bir yanı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Mevcut mevzuatların sorunları çözmekte yetersiz kaldığını kaydeden Yıldız, "Dünya, yeni bir hukuk inşa etmeye çalışıyor. Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde bu düzenlemeler bizden önce yapılmıştır. İngiltere'de içerikler üzerinde denetimin artırılması, bir kız çocuğunun şiddet içeren görüntüleri izlemesiyle yaşamına son vermesi olayının ardından yapılmıştır. Almanya'da 'NetzDG' adıyla yapılan düzenleme 2018 yılında yürürlüğe girmiş, ihlal edilmesi, uyulmaması hallerinde 50 milyon euroya kadar para cezası getirilmiştir. Devletler, internetteki kontrolsüz içerikleri denetleyerek toplumu korumak zorundadır. Yaygınlığı ve uluslararası ağ oluşturması sebebiyle bu yapıların hukuk içinde kalmalarını sağlamanın zorluğu, bir hukuk devletini çaresizliğe sürükleyemez. İnsanlar Twitter üzerinden tartışmakta, Facebook üzerinden sohbet etmekte, Instagram üzerinden sosyal hayatlarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal ağ sağlayıcılarının şu ana kadar Türkiye'de hukuki ve mali temsilcisi bulundurmadığını, hakları saldırıya uğrayan kişilerin müracaat edeceği veya cevap alacağı bir mercii bulamadığını bildiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şirketler, ülkemizdeki kullanıcılar sırtından milyarlarca lira kazanmakta ve ülkemize 1 lira dahi vergi ödememektedir. Türkiye'de bir milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun yürürlüğe girmesiyle, müracaat edilecek, tebliğ ve talepleri alacak en az bir kişiyi temsilci olarak BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirmek zorundadır. Bu şirketler, içeriğin kaldırılmasına, erişimin engellenmesine yönelik başvurulara 48 saat içinde cevap vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon liraya kadar para cezası verilebilecektir. Reklam yasağının ihlali durumunda da bant genişliği kademeli olarak daraltılacaktır. Kanuna karşı çıkanlar, şirketlerin ülkemizde ofis açması halinde, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarının çok çabuk, sorgusuz ve sualsiz uygulanacağını, bant genişliğine getirilecek daraltma ile sosyal ağın kullanılmaz hale geleceğini, birçok siyasinin, muhalifin hesaplarının kapatılacağını, denetim ve gözetimin sıklaşacağını ileri sürmektedir. Bu iddialarla beraber, sosyal ağ platformlarındaki şirketlerin düzenlemeyi reddetmelerini ve Türkiye'ye gelmemelerini öğütlemekte, kontrolsüzlüğün devamını arzu etmekte, meşru ve yasal bu düzenlemeden yarasanın ışıktan kaçtığı gibi kaçmaktadırlar."

Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğine değinen Yıldız, "Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye'de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır. Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Feti Yıldız, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Yıldız'dan sosyal medya teklifi açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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