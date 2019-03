MHP'li Yıldız: Seçimde Görevli Sayımız 250 Binin Üzerinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP, 57 milyon 58 bin 636 seçmenin oy kullanacağı 194 bin 390 sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için ülküdaşlarımız görevlendirilmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP, 57 milyon 58 bin 636 seçmenin oy kullanacağı 194 bin 390 sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için ülküdaşlarımız görevlendirilmiştir. Ülke genelinde görevli sayımız 250 binin üzerindedir" dedi.



MHP'li Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yarın seçim sandıklarında oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmesini istedi. Seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu belirten Yıldız, "194 bin 390 sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için ülküdaşlarımız görevlendirilmiştir. Ülke genelinde görevli sayımız 250 bin kişinin üzerindedir. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir de görevli sayısı 55 bindir" dedi.



MHP'li Yıldız, parti genel merkezinde il ve ilçelerde görevli hukukçularla toplantılar yapıldığını, hazırlıkların bir kez daha gözden geçirildiğini kaydetti. Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradenin sandığa yansıması önünde oluşabilecek girişimlere anında müdahale edilecek, hukuka aykırı eylem ve işlemler Hukuk ve Seçim işleri Başkanlığımıza zaman geçirilmeden bildirilecektir. İl ve ilçelerde görevli hukukçular her türlü gelişmeyi Genel Merkezimizde hazır olan hukukçular gurubu ile paylaşacaktır. AK Partili sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, işbirliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır. Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur içinde geçmesini, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diler saygılar sunarım." - Ankara

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi

Hülya Avşar, Dekolteli Beyaz Mini Elbisesiyle Mest Etti!

Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu